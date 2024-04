Uomo accoltellato in via Giardini, ricoverato in gravissime condizioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un uomo in fin di vita è stato soccorso nel cuore della notte lungo via Giardini nel pavullese. E' accaduto intorno all'una di questa notte, nel tratto della statale nei pressi del polo ceramico, tra Sant'Antonio e Madonna Baldaccini.

La persona, ferita da un'arma da taglio, è stata raggiunta da ambulanza e automedica del 118, ma viste le sue condizioni è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il paziente è quindi stato trasferito in volo all'Ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Dell'uomo ferito non si conoscono al momento le generalità, in quanto era privo di documenti. Sul posto i Carabinieri di Pavullo che stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto. ++ Seguiranno aggiornamenti ++