Aggredisce gli agenti della Polizia Locale e danneggia il furgone, arrestato

Gli agenti della Polizia Locale di Mirandola hanno fermato, e successivamente posto in stato d’arresto un cittadino di origine albanese – residente nella Provincia di Rimini – che nel pomeriggio di venerdì 29 Dicembre vagava in evidente stato di alterazione su Viale Gramsci.

Tre operatori in servizio di pattuglia hanno fermato il sospettato che, al momento di fornire le proprie generalità, ha reagito in maniera violenta contro gli agenti e provocando danni al furgone della Polizia Locale. Da approfondimenti in banca dati, sono emersi a suo carico diversi precedenti penali,con capi d’accusa pesanti fra i quali resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rapina e violenza sessuale).

L'uomo è stato immediatamente arrestato, con le accuse di danneggiamento e resistenza, minaccia oltre che lesioni verso pubblico ufficiale e trasportato presso le celle di sicurezza del Comando di Modena nelle quali ha passato la notte.

Questa mattina il giudice ha presieduto l'udienza per direttissima e ha disposto l’obbligo di firma per quattro giorni a settimana, nel comune di residenza, in attesa del processo.