Aggredisce alcune donne in Corso Vittorio Emanuele II, poi scappa al Novi Sad

Ancora un grave fatto di cronaca in quella zona della città già teatro di aggressioni e violenze.

Questa volta l'episodio violento è avvenuto in pieno giorno. Era il primissimo pomeriggio di sabato quando un uomo di nazionalità nord-africana ad un certo punto avrebbe dato in escandescenze senza un particolare motivo. Stando al racconto di alcuni passanti l'uomo di punto in bianco avrebbe aggredito alcune donne che passeggiavano lungo la via inseguendole per qualche metro e spingendole violentemente a terra per poi bloccarle. Le grida delle vittime avrebbe poi attirato altri passanti che avrebbero messo in fuga l'uomo.

In Corso Vittorio Emanuele II si sono subito portati i sanitari del 118 per prestare soccorso alle donne aggredite ma, fortunatamente, a parte lo shock, pare che nessuna di loro abbia riportato gravi lesioni. Sul posto anche le Forze dell'Ordine che grazie alle testimonianze dei presenti hanno ricostruito l'accaduto e in breve sono riuscite a rintracciare l'aggressore nella zona del Parco Novi Sad e a portarlo in questura per tutti i rilievi del caso.