Irruzione in chiesa a Carpi, danneggia l'opera "blasfema"e ferisce con un coltello l'autore

Shock questa mattina presso la chiesa di San Ignazio a Carpi, dove è in corso la mostra "Gratis Plena" dell'artista Andrea Saltini, finita al centro felle polemiche mosse da gruppi ulatra cattolici.

Intorno alle ore 10.00 un uomo è entrato in chiesa e ha iniziato a visitare l'esposizione: giunto davanti al quadro denominato " INRI- San Longino" , ha estratto da una sporta un bomboletta spray e con la vernice ha imbrattato il quadro. Immediatamente dopo ha impugnato anche un coltello e ha praticato un taglio sulla tela.

Ne è nata poi una breve colluttazione con lo stesso Andrea Saltini che era presente insieme al personale addetto alle visite. Il vandalo non si è limitato allo sfregio, ma ha anche aggredito fisicamente l'artista carpigiano. Saltini avrebbe riportato una ferita al collo, inferta dal coltello fortunatamente in maniera superficiale.

Mentre l'aggressore si è allontanato dall'edificio religioso, sul posto è accorso il 118, insieme a pattuglie della Polizia e dei Carabinieri. Saltini è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso di Carpi per essere medicato: non ha riportato lesioni preoccupanti, ma era molto scosso per l'accaduto.

La chiesa di San Ignazio è stata immediatamente chiusa al pubblico e la Polizia di Stato ha avviato le prime indagini. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per eseguire i rilievi circa il vandalismo e risalire all'identità dell'aggressore.

Anche il Sindaco di Carpi si esprime sull'accaduto: "E' stato il gesto di un folle. La mia vicinanza ad Andrea Saltini. Buon lavoro alle forze dell'ordine che ci auguriamo possano assicurare il prima possibile questo folle alla giustizia, io vorrei la condanna unanime da parte di tutti di ciò che è accaduto e in un senso di responsabilità per abbassare i toni."