Anziana investita e uccisa, conducente condannato a un anno e tre mesi

Oggi, davanti il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, dott. Andrea Scarpa, si è tenuta l'udienza a carico del 35enne accusato del reato di omicidio stradale per l'investimento di Maria Lugli, travolta lo scorso 31 dicembre mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali viale Vittorio Veneto. L'automobilista ha patteggiato la pena di un anno e tre mesi di reclusione con la sospensione condizionale: gli è stata comminata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Erano le 7.35 quando la signora ha attraversato a piedi viale Vittorio Veneto, all’altezza del civico 119, utilizzando le apposite strisce pedonali. E’ stato allora che è sopraggiunta la Volvo V90 condotta dal 35enne che procedeva in direzione di piazzale Risorgimento e che ha travolto in pieno il pedone, mentre camminava sulla strada da sinistra a destra rispetto al senso di marcia del veicolo: un impatto tremendo che le ha causato lesioni gravissime, tra cui un importante trauma cranico, emorragie interne, fratture multiple compresa quella al bacino.

Il 35enne aveva giustificato l’accaduto con la scarsa visibilità determinata anche dalle condizioni del parabrezza della vettura, che di notte all’aperto si era totalmente ricoperto di brina per il freddo: il trentacinquenne ha spiegato di aver attivato la ventola, ma ha ammesso di essere partito ugualmente nonostante il vetro fosse sbrinato e disappannato solo in parte. Una leggerezza fatale. Le sue giustificazioni non gli hanno tuttavia evitato il processo, anche perché gli si imputava l’ulteriore violazione di aver impegnato un tratto stradale precluso al traffico ordinario trattandosi di una corsia riservata a taxi e bus: la sua macchina lì.

I parenti della vittima sono stati assistiti da Studio3A.