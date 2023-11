Condannato per delitti di mafia, 50enne arrestato a Sassuolo

La Corte d'Appello di Napoli ha condannato un 50enne, attualmente residente a Sassuolo, per delitti di mafia commessi quindici anni fa a Napoli.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo si è macchiato dei delitti di associazione mafiosa, traffico di droga, rapina ed estorsione aggravate dal metodo mafioso. Per questi fatti, avvenuti nel 2007 a Napoli - in particolare nei rioni di Secondigliano e Berlingieri - nel 2015 l'uomo era stato arrestato e sottoposto a custodia cautelare in carcere in attesa del processo.

Alla luce della sentenza di secondo grado, che ha visto il 50enne condannato ad 11 anni, 11 mesi e 5 giorni di reclusione, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione dell'uomo, eseguito nella giornata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo.

Il 50enne è quindi stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale Sant'Anna di Modena per l'espiazione della pena.