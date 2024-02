Spacca i vetri di tre auto (e si ferisce), arrestato per furto a Casinalbo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel corso di un servizio perlustrativo, una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri è immediatamente intervenuta nella frazione di Casinalbo di Formigine, dove era stata segnalata la presenza di una persona che si aggirava con fare sospetto intorno alle auto parcheggiate in strada.

L'intervento dei militari è stato puntuale e ha permesso di sorprendere un uomo all’interno dell’abitacolo di un’autovettura, mentre rovistava nel vano portaoggetti del cruscotto. Il veicolo aveva il finestrino in frantumi e la persona era ferita in una mano. Il 45enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, venendo trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso. Sul posto è stato accertato che il ladro aveva rotto i finestrini e rovistato all'interno di tre diverse auto, tutte parcheggiate lungo la stessa via.

La persona arrestata, già nota per i suoi precedenti, era per altro sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con divieto di uscire dall’abitazione in orario notturno. Nella mattinata di oggi il 45enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per il processo con rito direttissimo.