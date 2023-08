Ruba una bici in largo Garibaldi, inseguito e arrestato ai Giardini Ducali

Il furto di una bicicletta in largo Garibaldi, nonostante sia avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, non è passato inosservato. La segnalazione da parte di un cittadino alle forze dell'ordine ha fatto sì che una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sia prontamente intervenuta.

Il ladro si era già allontanato, ma grazie alla descrizione raccolta, il malvivente in sella alla bici è stato intercettato da una gazzella non molto distante dal luogo del furto. Ne è nato un inseguimento fino all’interno del Parco Ducale, dove la persona è stata definitivamente bloccata.

Il giovane, uno straniero 25enne, ha tentato in tutti i modi di sottrarsi all'arresto: ha aggredito i militari, strattonandoli e minacciandoli, ma è stato definitivamente immobilizzato anche grazie allo spray urticante in dotazione ai Carabinieri. Nessun militare ha riportato lesioni.

La bicicletta è stata recuperata e immediatamente restituita al legittimo proprietario, il quale, molto soddisfatto per il celere intervento, ha ringraziato i militari.

Il 25enne, arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, nella mattinata di oggi è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per lui sono state anche attivate le procedure per l’espulsione dal territorio italiano.