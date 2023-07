Sorpresi a rubare rame in un'azienda, coppia arrestata dai Carabinieri

Il furto di rame non passa mai di moda. Nelle ultime settimane e mesi diverse aziende del territorio modenese sono state meta di criminali che depredano "l'oro rosso" per poi rivenderlo sul purtroppo fiorente mercato nero che contraddistingue questo materiale. Questa volta, però due malviventi sono stati intercettati e arrestati.

E' accaduto la scorsa notte nella zona di via Emilia Est, quando una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena stava svolgendo un servizio di perlustrazione nella zona di via Emilia Est. I militari sono stati attivati per movimenti sospetti all’interno di un’azienda, in quel momento chiusa, dove in passato si erano verificati ammanchi di materiale di rame.

Gli uomini dell'Arma sono intervenuti tempestivamente e hanno due persone intente a rubare i pluviali di rame dalla struttura dell’azienda. E' così finita in manette per furto aggravato una coppia composta da un 51enne e da una 53enne.

Dopo alcune ore in cella di sicurezza, le due persone sono state condotte questa mattina davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale per entrambi è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma