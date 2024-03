Mille euro di alimenti nascosti sotto le giacche, fermati dopo un furto al supermercato

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno tratto in arresto due cittadini rumeni di 48 e 44 anni, accusati di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due hanno raggiunto il parcheggio di un supermercato a bordo di un’utilitaria, per poi entrare nel negozio. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti all’esterno del parcheggio dell’esercizio commerciale, fino a quando i due hanno raggiunto l’auto in sosta.

Una volta avvicinati e identificati, i due sono stati sottoposti ad un controllo più accurato, che ha consentito di recuperare varia refurtiva. Si tratta di salami, pezzi di formaggio e prosciutto, del valore complessivo di 1.100 euro, rubati dagli scaffali del supermercato. I ladri avevano rotto le etichette antitaccheggio e nascosto la merce sotto i vestiti.

La refurtiva è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, mentre i due uomini sono stati tratti in arresto e saranno processati per direttissima.