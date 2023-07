Nello zaino 740 euro di prodotti rubati, arrestato al supermecato

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti presso un supermercato della città, dove hanno tratto in arresto un 26enne, colto in flagranza di un tentato furto aggravato.

Nella circostanza, un addetto alla vigilanza del supermercato aveva notato il giovane prendere dagli scaffali numerosi prodotti cosmetici ed altri generi vari, occultandoli in uno zaino. Il personale di sicurezza ha informato il 112 ed i Carabinieri sono immediatamente intervenuti, accertando i fatti e traendo in arresto la persona.

La refurtiva, per un valore di 740 euro, è stata recuperata e immediatamente restituita all’avente diritto. Il giovane è stato condotto in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.