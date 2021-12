Ladro bloccato in casa dall'antifurto nebbiogeno, arrestato dai Carabinieri

Ieri, poco prima della mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Maranello sono intervenuti d’urgenza presso un’abitazione di Formigine, dove era stata segnalata l’attivazione di un allarme antifurto all’interno di un appartamento. Gli equipaggi dell’Arma giunti sul posto hanno bloccato un uomo che si era introdotto nell’abitazione, forzando due porte d’ingresso, per poi rimanere sorpreso dall’attivazione del sistema fumogeno e rifugiarsi in una stanza.

I militari lo hanno arrestato per tentato furto in abitazione, in flagranza del reato. In tasca aveva un coltello a serramanico, quindi gli è stato contestato anche il porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La persona, senza fissa dimora, è stata condotta davanti al giudice per la direttissima questa mattina e gli è stata comminata la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Modena.