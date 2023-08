Lite fuori dal locale, arrestato dopo aver dato un pugno ad un carabiniere

Intorno alle 22.30 di ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano sono intervenuti a Madonna Baldaccini, dove era stata segnalata una lite particolarmente accesa presso un esercizio pubblico. Sul posto sono giunti due equipaggi delle Stazioni Carabinieri di Pavullo e Serramazzoni, i quali hanno cercato di interrompere la controversia tra de persone che stava andando in scena lungo via Giardini, all'esterno del locale.

Gli animi erano particolarmente accesi, specialmente quelli di un 30enne, che non è venuto a miti consigli nonostante la presenza dei militari. Anzi, l'uomo ha aggredito gli stessi Carabinieri, colpendo uno di loro con un pugno.

Una volta contenuto, il 30enne è stato tratto in arresto per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. Dopo una notte in cella, stamattina condotto davanti al Giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.