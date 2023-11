Sorpreso in via delle Costellazioni con la cocaina nel marsupio e arrestato

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 11, nel corso dell’attività di pattugliamento la Squadra Volante ha notato in via delle Costellazioni un uomo che alla vista della Polizia ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. Gli agenti si sono insospettiti, lo hanno subito raggiunto e bloccato.

Il 27enne egiziano è stato trovato in possesso di 4,4 grammi di cocaina, suddivisa in 9 dosi preconfezionate pronte per lo spaccio, che teneva all’interno di un marsupio in suo possesso. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

L’uomo, già noto e irregolare sul territorio, risulta destinatario della misura cautelare del Divieto di dimora a Modena e provincia, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale lo scorso 15 novembre.