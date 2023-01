Controlli ai Giardini Ducali, in manette uno spacciatore di hashish

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno effettuato nuovi controlli all’interno dei Giardini Ducali, anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Modena. Un servizio specifico, già realizzato nel corso dei mesi passati, volto alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio i militari hanno fermato e identificato un 32enne, trovato in possesso di 58 grammi di hashish, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 600 Euro in contanti.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

I controlli dei militari dell’Arma nelle aree pubbliche della città proseguiranno anche nei prossimi giorni.