Arresto a Sassuolo, fermato in strada e trovato con 17 dosi di cocaina

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel primo pomeriggio di ieri una pattuglia del Commissariato di Polizia di Sassuolo ha fermato un giovane in via Radici in Piano per un controllo. Il 26enneera già noto alle Forze dell’ordine ed è stato trovato in possesso di 17 involucri in cellophane termosaldati, risultati contenere – a seguito di prova narcotest - 25 grammi di cocaina.

Per questo motivo è stato arrestato e condotto in commissariato, in attesa del processo per direttissima.

All’esito dell’udienza svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di ritorno nella provincia di Modena.