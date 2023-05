Hashish e cocaina, pusher in bicicletta arrestato a Vignola

L’emergenza meteo non ha interrotto l’attività dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Modena in tema di prevenzione e contrasto dei reati. Nella tarda serata di ieri. 17 maggio, i militaridella Tenenza di Vignola, impegnati nell’emergenza maltempo nel controllo e monitoraggio dei fiumi in piena, hanno notato una persona in bicicletta aggirarsi con fare sospetto nei pressi del ponte Muratori.

I suoi spostamenti e l’atteggiamento non è apparso ai militari quello di uno dei numerosi curiosi che si avvicinano per osservare la piena del Panaro. Nel procedere al suo controllo, infatti, la persona in sella alla sua bicicletta ha tentato di darsi alla fuga ma, dopo pochi metri, è stato raggiunto e fermato dai militari intervenuti.

Il 43enne straniero, sottoposto ad accurato controllo, è stato trovato in possesso di 29 grammi di hashish suddivisi in 14 stecche e di due dosi di cocaina.

L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e nella mattinata odierna è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.