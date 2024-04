Mezzo chilo di droga in camera, in manette due tunisini irregolari

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza due cittadini tunisini di 32 e 19 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di diverse segnalazioni relative ad attività di spaccio nel centro cittadino di Carpi, la Squadra Mobile, insieme al personale del Commissariato, ha avviato un'attività di osservazione e monitoraggio.

Lo scorso 4 aprile, nel corso di un controllo mirato, i poliziotti hanno notato i due stranieri aggirarsi nei pressi di uno stabile e hanno deciso di effettuare verifiche più approfondite. Grazie alla perquisizione all'interno dell'appartamento, precisamente nella stanza adibita a camera da letto, è stata rinvenuta una scatola da scarpe con all'interno circa mezzo chilo di droga. Complessivamente sono stati sequestrati 418,21 grammi di hashish e 96,7 grammi di cocaina.

Nella giornata del 6 aprile scorso, in esito all'udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l'arresto applicando ai due indagati la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura.