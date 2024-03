Droga in auto, fermati due clandestini. Uno finisce in manette

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Giovedì scorso, 7 marzo, alle ore 21,00 circa le due pattuglie di turno serale coadiuvate dall'Ispettore capo servizio, durante un posto di controllo in una via limitrofa al centro cittadino, hanno intimato l'alt ad un'autovettura con a bordo due uomini di nazionalità marocchina.

Il conducente, regolare in Italia ma con precedenti penali e di polizia, all'atto del controllo si è dimostrato nervoso e ha cercato di nascondere qualcosa con la mano destra dentro alla giacca.

Dall'abitacolo lato passeggero fuoriusciva un forte odore di hashish, il che non ha lasciato molto adito a dubbi. Il passeggero, a sua volta noto alle forze dell'ordine, ha consegnato spontaneamente una busta trasparente con 10 dosi di hashish: è stato quindi accompagnato presso i locali del comando per essere fotosegnalato, in quanto irregolare nel territorio nazionale.

A seguito di perquisizione personale dell'appartamento è stata rinvenuta e sequestrata una dose di cocaina, oltre ad un telefono cellulare dual sim e e160 euro in contanti.