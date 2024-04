Spedizione punitiva dopo il Ramadan, quattro fermati per tentato omicidio

Nella prima mattina di oggi sono stati sottoposti a fermo da parte dei Carabinieri di Carpi quattro cittadini pakistani, con la pesantissima accusa di tentato omicidio aggravato. I fatti contestati risalgono al 7 aprile scorso, quando nel parcheggio di un supermercato di via Marx andò in scena un alite violenta tra diversi immigrati asiatici. Durante lo scontro due persone rimasero ferite seriamente, una di queste quasi in fin di vita, costretta ad un'operazione chirurgica salvavita per le ferite da arma da taglio riportate.

Le indagini avviate dall'Arma di Carpi e coordinate dalla Procura della Repubblica di Modena hanno fatto gradualmente luce su quanto accaduto. Le aggressioni a colpi di machete, spranghe e mazze da cricket, secondo quanto emerso, sarebbero il risultato di una spedizione punitiva premeditata. I due pestati sarebbero stati "colpevoli" di avere organizzato, la sera prima insieme ad altri, una cena in occasione della ricorrenza del Ramadan, invitando all'evento persone sgradite agli aggressori a causa di rancori pregressi.

I militari hanno potuto ascoltare le testimonianze delle vittime e le dichiarazioni dei testimoni , oltre a visionare le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Comune. Così è stata ricostruita la dinamica del pestaggio e sono stati individuate le singole persone coinvolte.

L'azione violenta e ripetuta nei confronti delle vittime è stata ritenuta tale da poterne cagionarne il decesso, in ragione delle armi utilizzate, della violenza dei colpi ripetuti e delle parti del corpo alle quali erano rivolti: per questo il magistrato ha optato per la formulazione dell'ipotesi del reato di tentato omicidio.

Viste le prove e ristendendo concreto pericolo di fuga da parte dei quattro pakistani, la Procura ha emesso decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione. O quattro si trovano quindi in cella in attesa dell'interrogatorio di garanzia.