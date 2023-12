Attraversa la strada ma viene investita, grave 28enne a Vignola

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 17 dicembre intorno alle ore 18.30 a Formica di Savignano sul panaro.

Stando a quanto ricostruito una giovane 28enne del luogo stava attraversando via Tavoni a piedi quando sarebbe stata investita da un'auto. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica per prestare soccorso alla giovane portata poi prontamente in Ospedale a Baggiovara in codice di massima gravità.

Sul posto del sinistro anche la Polizia Locale Terre di castelli e i Carabinieri di Sassuolo per tutti i rilievi del caso