In bici in autostrada, straniero intercettato dalla PolStrada in A22

Intercettato e multato dalla Polizia Stradale un cittadino straniero che questa mattina ha deciso di avventurarsi in sella ad una bicicletta lungo il tratto modenese della A22. L'uomo ha percorso probabilmente un paio di chilometri in direzione sud, nella zona di Campogalliano, sfidando i pericoli dell'Autobrennero. Pericoli fortunatamente molto ridotti, in virtù di un forte rallentamento che ha contraddistinto quasi tutta la giornata di oggi e le precedenti: il ciclista si è mosso fra le auto in coda, attirando inevitabilmente l'attenzione.

Attenzione a cui sono seguite segnalazioni da parte dei viaggiatori, con il conseguente intervento della Polizia Stradale di Modena Nord, che ha raggiunto lo straniero e lo ha condotto all'esterno dell'arteria autostradale. L'uomo è stato quindi sanzionato (la multa per questa infrazione non è particolarmente alta).

L'accaduto è stato denunciato da Antonio Platis, capogruppo di Forza Italia in Provincia: "Bisogna dare un segnale forte - incalza Platis - che questo territorio non è terra di nessuno. Ci sono leggi da applicare e regole che vanno rispettate. Sempre. Quanti episodi analoghi si sono verificati sull'autostrada e quali sanzioni sono state combinate in questo caso e negli altri eventuali? Sono queste le domande poste in una interrogazione depositata oggi in Provincia, azionista della stessa società autostradale".