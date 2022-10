Movimenti sospetti nei casolari delle "Basse" di Vignola, fermati due clandestini

Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa la centrale operativa della Polizia Locale Terre di Castelli ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti nelle Basse di Vignola (la zona agricola accanto al fiume Panaro, ndr), inerente alcune strane presenze di persone che si aggiravano intorno ai capannoni dove sono custoditi mezzi agricoli.

Durante il servizio serale della stessa giornata, intorno alla mezzanotte, al fine di identificare le persone segnalate in atteggiamenti sospetti, una pattuglia della Polizia Locale Terre di Castelli, ha individuato vicino a un caseggiato agricolo, in via Livello e via Casella Gatta, tre persone, una delle quali, alla vista della pattuglia si è data alla fuga a piedi nei campi circostanti.

Le altre due persone sono state fermate e accompagnate presso il comando di Polizia Locale essendo sprovviste di documenti di identificazione validi: le due persone straniere non sono state in grado di giustificare la loro presenza in quel luogo.

Dopo aver effettuato i rilievi foto dattiloscopici dei due ragazzi fermati si è potuto accertare che uno dei due, un 20enne, era destinatario di un decreto di espulsione dalla questura di Parma mentre l’altro ragazzo, un 24enne, non avendo proceduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini di legge, è stato trattenuto presso il comando per essere accompagnato presso l'ufficio Immigrazione della Questura di Modena per l’espulsione dal territorio nazionale come previsto dalla normativa. Entrambi i ragazzi sono stati, dunque, denunciati per l’inosservanza alle norme sull’immigrazione.