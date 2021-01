Santo Domingo, violentata e uccisa una 59enne di Carpi. L'assassino confessa

Claudia Lepore, 59enne di Carpi è stat uccisa a Santo Domingo dove si era trasferita nel 2009 per aprire un residence a Punta Cana. Un crimine efferato: la vittima è stata trovata legata e imbavagliata all'interno di un frigorifero, con evidenti segni di violenza. Il corpo è stato rinvenuto nell'abitazione della Lepore, nella città di Bavaro, all'interno del congelatore che era stato chiuso dall'esterno per impedirle di uscire.

La polizia locale ha tratto in arresto un uomo del posto di 46 anni, che ha confessato il delitto. Sono in corso indagini sul conto di due italiani, un uomo e una donna sua ex socia in affari. Da chiarire infatti se si sia trattato di un delitto su commissione. Antonio Lantigua, il 46enne arrestato, avrebbe infatti dichiarato di aver commesso il reato su indicazione della ex socia.

++ Seguiranno aggiornamenti ++