Condannato a 10 mesi l'automobilista che investì e uccise il luogotenente Lorenzo Mosto

E' arrivata ieri la sentenza sul caso dell'incidente stradale costato la vita lo scorso anno a Lorenzo Mosto, 57 anni, Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri allora comandante della Stazione di Fiorano Modenese. Il tribunale ha condanna un 25enne di origine abanese alla pena di 10 mesi e 20 giorni per il reato di omicidio stradale. Il giovane era al volante dell'auto che investì la moto su cui viaggiava il 57enne.

L'incidente era avvenuto nel primo pomeriggio del 19 giugno dello scorso anno lungo Provinciale 486, nella zona industriale di Castellarano (RE), all'altezza di via Benedetto Croce. Un'auto con a bordo due persone aveva impattato contro la moto condotta dal militare, per poi uscire di strada a sua volta. Per Mosto non c'era stato nulla da da fare e il decesso era arrivato sul colpo: i due automobilisti erano rimasti feriti in modo molto lieve.

Lorenzo Mosto, nato in Sicilia, in un piccolo paese nella provincia di Enna, viveva a Fiorano dal giugno del 1990. Arruolatosi nel lontano 1986, poco più di dieci anni dopo veniva promosso a Maresciallo Capo. Ma è dal 2005, tuttavia, che prende il Comando della Stazione fioranese, un ruolo che ha sempre ricoperto con impegno e dedizione, guadagnando anche due anni fa la promozione a Luogotenente, il più alto grado possibile per questo tipo di carriera.

Quest'anno - in occasione dell'anniversario della tragedia - è stato realizzato e installato un cippo commemorativo posto in memoria del Luogotenente dei Carabinieri proprio sul luogo dell'incidente.