Le consegna un volantino, poi la afferra e la palpeggia: condannato a 2 anni

Un ragazzo di 27 anni, di origine pakistana, verso la fine dell'estate 2022 si trovava a Sassuolo a fare volantinaggio. E' stato proprio con la scusa di consegnare uno dei suoi volantini che ha attirato una donna che stava uscendo di casa per portare a spasso il proprio cane.

Dopo averle consegnato il volantino, le ha iniziato a fare delle domande. Ha cominciato chiedendole consigli su come trovare lavoro, per poi passare a domande più personali, come il numero di telefono. Lei ha rifiutato di darglielo, e allora lui ha tentato l'approccio con la forza: ha allontanato il cane, le ha afferrato i polsi per impedirle di scappare, e ha provato a baciarla sulla guancia.

Stretta nella morsa del suo aggressore, la donna è stata spinta all'interno dell'androne del palazzo, dove è stata palpeggiata. Il giovane ha anche tentato di baciarla sulle labbra, ma lei è riuscita a divincolarsi e a chiamare le forze dell'ordine.

Il 27enne è stato immediatamente rintracciato ed arrestato, e da allora è detenuto presso il Carcere Sant'Anna di Modena. Il primo grado del processo, che lui ha atteso in custodia cautelare, si è concluso questa mattina con una sentenza di condanna. Riconosciuta la lieve entità del fatto, il giovane è stato condannato a due anni di reclusione.