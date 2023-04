Controlli nelle frazioni: Denunciato un uomo che ha esibito una patente di guida falsa

Sono stati intensificati i controlli della Polizia Locale di Formigine nelle frazioni e in materia di autotrasporto.

Infatti, le attività si sono concentrate in particolare sulle strade oggetto di segnalazione da parte dei residenti, tramite il sistema Comuni-chiamo o attraverso i coordinatori dei gruppi del controllo del vicinato.

Durante le verifiche sulla via Sant'Antonio a Colombaro, segnalata anche dal Consiglio di frazione come arteria sulla quale i veicoli tengono velocità elevate, gli agenti della Polizia Locale hanno visto sopraggiungere un veicolo il cui conducente sembrava volersi sottrarre al controllo, svoltando in una via laterale. Al controllo, il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e il conducente ha esibito una patente di guida falsa. L'uomo, residente a Spilamberto, è stato denunciato per la detenzione e l'esibizione di documento falso. Allo stesso, è stata applicata la sanzione amministrativa prevista e l’automobile è stata immediatamente sequestrata.

Numerosi anche i controlli in materia di autotrasporto che hanno portato all'accertamento di diverse violazioni per mancato rispetto della segnaletica verticale (in particolare, un divieto di transito in via Marzaglia a Magreta), uso di pneumatici e freni usurati, parabrezza rotto, mancato rispetto dei tempi di guida, manomissione del cronotachigrafo e mancanza di assicurazione valida. Nel 40% dei casi, il controllo di polizia stradale ha portato alla contestazione di una sanzione amministrativa.