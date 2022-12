Mirandola, controlli e multe della Municipale nel ponte dell'Immacolata

Impegno extra per gli operatori della Polizia Locale di Mirandola che, come programmato, hanno sviluppato una serie di controlli a tappeto e di posti di verifica che hanno portato a 259 controlli stradali per il “ponte dell’Immacolata”. Verifiche che non hanno portato a sanzioni di rilievo.

Uno sforzo notevole profuso con l’obiettivo di mantenere la sicurezza sul territorio e mostrare contestualmente la presenza a presidio delle strade del territorio comunale che proseguirà anche nella giornata di Domenica 11 Dicembre.

Una mole di lavoro ingente che non ha minimamente impedito l’adempimento dei servizi quotidiani garantiti (attraversamento pedonale in zone scolastiche, presidio del mercato e accertamenti anagrafici) che sono stati regolarmente svolti.

Sono stati complessivamente 279 i veicoli controllati, Tra questi sono fioccate 46 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, cui si aggiungono due sanzioni per mancata revisione del veicolo e uno er divieto di sosta. A questi si aggiunge la multa comminata ad un automobilista che stava percorrendo contromano la Circonvallazione di Mirandola.

“Pur non essendo ancora al completo come organico – annota l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – proseguono senza sosta, anche nelle giornate festive, i controlli da parte degli agenti della Polizia Locale. Una presenza, apprezzata dalla cittadinanza, che funge da deterrente verso quei comportamenti che, anche se involontari, possono mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti. Nonostante la mole ingente di controlli, sono risultate pochissime le sanzioni: questo è un ulteriore dato confortante che rafforza il buon lavoro di agenti ed operatori”.