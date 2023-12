Cooperativa modenese a processo per truffa allo stato: tutti assolti

Una cooperativa con sede a Vignola, i suoi dirigenti e un commercialista, erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di truffa ai danni dello stato.

Tutto era partito da un'operazione congiunta della Guardia di Finanza e dell'INPS risalente al marzo 2018 per il contrasto al fenomeno del “sommerso da lavoro”. In quell'occasione, erano stati sequestrati alla società cooperativa gli oltre 170mila euro ottenuti sottoforma di sgravi fiscali usufruendo di una normativa del Jobs Act. In particolare, la normativa prevedeva che il datore di lavoro fosse esonerato dal versamento dei contributi previdenziali per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, a condizione che gli stessi non risultassero essere stati assunti a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi antecedenti.

Alla cooperativa, era stato contestato di aver assunto - dopo il licenziamento da un'altra cooperativa collegata presso la quale svolgevano attività lavorativa a tempo indeterminato - 112 lavoratori per sei mesi, per poi integrarli a tempo indeterminato in modo tale da poter creare le condizioni per poter usufruire, indebitamente, del regime agevolativo.

Gli imputati, difesi dagli avvocati Tommaso Barbieri e Valentina Oleari Cappuccio, si erano sempre dichiarati innocenti, negando che ci fosse alcun collegamento tra le due cooperative. Per loro il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione, ma dopo oltre quattro anni di processo, oggi il Tribunale di Modena ha accolto le richieste dei difensori assolvendo tutti gli imputati con formula piena.

Per la società, difesa dall'Avv. Andrea Stefani e anch'essa assolta questa mattina, era stata richiesta dalla pubblica accusa una pesante sanzione pecuniaria, che non dovrà pagare. Al contrario, alla stessa dovranno ora essere restituiti gli oltre 170mila euro sequestrati nel 2018.