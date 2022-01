Furto e danneggiamento di un hotel, due denunce della Polizia

urante i servizi di controllo del territorio cittadino in questi ultimi giorni festivi, gli agenti della Squadra Volante hanno proceduto al controllo nei pressi dell’area R-Nord di un giovane che è risultato sprovvisto di documenti di identificazione e che ha fornito generalità che hann fatto insospettire i poliziotti. Accompagnato in Questura e sottoposto al rilievo delle impronte digitali, il 21enne è stato smascherato. Inoltre è stato riconosciuto quale autore di un furto di un cellulare consumato in strada pochi giorni prima, in centro città.

Al termine dell’attività investigativa, il 21enne straniero è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per falsa attestazione sulla propria identità e furto: risulta in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale.

Inoltre, nell’area vicino alla stazione, gli agenti della Volante hanno individuato un uomo che poco prima si era reso molesto nei confronti di un albergatore della zona. In particolare l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, aveva lanciato dei sassi e un posacenere in metallo causando lievi danni al vetro della porta d’ingresso della struttura alberghiera.

Il 32enne è stato denunciato a piede libero per il danneggiamento e sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.

I servizi sono proseguiti anche nella serata di ieri, nella zona della Stazione e di via Piave, con l’apporto operativo del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che ha proceduto al controllo di oltre 40 persone e 5 esercizi pubblici.