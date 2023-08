Tenta di introdursi al Liceo Sigonio, ladro bloccato dalle Volanti

Ieri sera, intorno alle ore 22.50, una chiamata al 112 ha segnalato quello che appariva come il più classico - quasi stereotipato - tentativo di furto. E' accaduto in via del Lancillotto, presso la sede del Liceo "Sigonio". Un uomo con il passamontagna indosso, guanti e marsupio aveva appena scavalcato la recinzione del cortile e si stava aggirando con fare furtivo intorno all'edificio, probabilmente per cercare il varco migliore da scassinare per entrare all'interno.

La Polizia ha attivato immediatamente le pattuglie sul territorio. Al fine di bloccare ogni possibile via di fuga, una Volante è giunta sul posto da via del Lancillotto, mentre l'altra da via Nonantolana, dove all’intersezione con via Due Canali, ha intercettato il ladro che stava di nuovo scavalcando la cancellata per guadagnare la fuga.

Gli agenti lo hanno subito fermato ed identificato in un cittadino italiano di 53 anni. All’interno del suo marsupio è stato rinvenuto un cacciavite da taglio lungo 25,5 cm. Il cappello di lana blu con due fori artigianali all’altezza degli occhi, utilizzato da passamontagna, i guanti e il cacciavite sono stati sottoposti a sequestro.

L'uomo è stato denunciato a piede libero per i reati di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.