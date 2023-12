L’indagato aveva iniziato a seguirla anche sul luogo di lavoro, nei luoghi di svago e appostandosi in orario notturno sotto la sua abitazione, costringendo la stessa a modificare le proprie abitudini di vita e a versare in un continuo stato di ansia.

L’uomo era stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri, a cui si era rivolta la vittima. La donna aveva avuto una relazione sentimentale con l'indagato, che dal gennaio 2022 l'avrebbe con innumerevoli chiamate e messaggi telefonici, talvolta di tenore minaccioso, con l’intento di indurla a non interrompere la relazione che la stessa, esasperata, si era determinata a cessare.

Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Castelvetro hanno eseguito un ordine di applicazione della misura coercitiva personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica.

Denunciato dai Carabinieri per atti persecutori, imposto dal Giudice il divieto di avvicinamento alla persona offesa

Tormenta la sua ex per non chiudere la relazione, stalker denunciato