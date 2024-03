Geolocalizza il suo telefono rubato, l'aveva acquistato un 18enne al parco per 20 euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel tardo pomeriggio dell'11 marzo scorso, la Squadra Volante si è portata in strada Attiraglio, all’angolo con il cavalcavia Mazzoni, in quanto era giunta una segnalazione da parte di un cittadino che aveva geolocalizzato in quel luogo il proprio telefono cellulare, di cui aveva subito il furto il 23 febbraio scorso.