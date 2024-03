Due incidenti a Concordia sulla Secchia: Un giovane trasportato in elisoccorso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord è intervenuta in seguito a due incidenti stradali avvenuti sul territorio comunale di Concordia sulla Secchia ieri sera e oggi pomeriggio.

Sabato 2 marzo, intorno alle 21.30, due autovetture si sono scontrate quasi frontalmente all’incrocio con semaforo tra via per Mirandola e via Vivaldi. Il primo dei mezzi coinvolti, un’auto di grossa cilindrata proveniente da Mirandola, ha urtato a velocità sostenuta un’utilitaria proveniente dalla direzione opposta che stava svoltando verso sinistra. Mentre quest’ultima auto dopo l’urto è praticamente rimasta sul posto, la prima è uscita di strada, finendo la propria corsa contro un albero.

All’incidente hanno assistito casualmente gli uomini di una squadra di Vigili del Fuoco volontari di Mirandola, impegnati nella sorveglianza del fiume Secchia, che sono intervenuti immediatamente in soccorso dei conducenti e hanno chiamato 118 e Polizia Locale, anch’essa presente in zona per la piena del fiume. Il giovane concordiese, poco meno che trentenne, alla guida dell’utilitaria, è rimasto lievemente ferito, mentre per il cittadino straniero alla guida dell’auto uscita di strada, anche lui meno di trent’anni, rimasto incastrato nella propria auto, si è reso necessario il trasporto con l’elisoccorso all’ospedale di Baggiovara, dove si trova nel reparto di Terapia Intensiva, ma non corre pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, grazie a rilievi e testimonianze, con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sull’incrocio.

Polizia Locale Unione Comuni Modenesi Area Nord impegnata anche oggi pomeriggio sempre a Concordia, dove due auto si sono scontrate nella rotonda che porta alla frazione di Vallalta. Uno dei mezzi è uscito di strada, dopo aver superato le barriere che separano la carreggiata dalla pista ciclabile, ribaltandosi. Ferite lievi per i conducenti delle auto, che sono stati trasportati per controlli precauzionali negli ospedali di Mirandola e Carpi. Anche in questo caso, gli agenti della Polizia Locale UCMAN ricostruiranno la dinamica del sinistro per stabilire eventuali responsabilità.