Escavatore scivola dal rimorchio e piomba sulle auto in sosta, paura a Concordia /VIDEO

Incidente questa mattina a Concordia sulla Secchia, per fortuna senza conseguenze per le persone. Sarebbe potuta andare molto peggio. Intorno a mezzogiorno un mezzo pesante ha affrontato le curve che conducono al ponte della Provinciale 8, nei pressi di piazza della Repubblica: la manovra forse troppo repentina ha fatto sì che il pesante escavatore trasportato sul rimorchio del mezzo si ribaltasse e scivolasse fuori.

La ruspa è piombata sulle auto in sosta, che fortunatamente in quel momento erano vuote. Non si sono quindi registrati feriti.

Dalle 12:15 alle 14:10 circa il personale dei Vigili del Fuoco di San Felice è stato impegnato nelle operazioni di recupero. L'intervento è stato portato a termine grazie all'autogru fatta arrivare da Modena, con la quale è stato possibile raddrizzare l'escavatore. Sul posto un ambulanza del 118 per accertamenti e Polizia Municipale Concordia per rilievi e viabilità.