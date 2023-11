Novi di Modena, si cerca 21enne scomparso. L'auto ritrovata a Barberino di Mugello

Sono in corso le ricerche di Fabio Occhi, il 21enne di Novi di Modena scomparso nel pomeriggio di sabato 25 novembre.

Il giovane sarebbe uscito da casa a Novi nel pomeriggio per recarsi in biblioteca a Carpi, ma da allora non avrebbe più fatto ritorno. I genitori Massimo Occhi e Roberta Bregolin hanno immediatamente segnalato l'accaduto, denunciando la scomparsa del figlio ai Carabinieri di Carpi. Le forze dell'ordine, grazie al gps dell'assicurazione, hanno ritrovato oggi la macchina di Fabio Occhi a Barberino di Mugello, ma del giovane non c'è ancora nessuna traccia.

Stante la attuale condizione di fragilità del giovane, che soffrendo di depressione maggiore necessita di medicinali, i genitori sono profondamente preoccupati per la sua scomparsa e hanno diffuso sui social un numero di telefono al quale contattarli per segnalazioni: +39 334 6971163.