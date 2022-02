Fermati con 4 quintali di rame rubato. Denunciati e la refurtiva consegnata al proprietario

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, nel corso di uno dei servizi serali di controllo del territorio per la prevenzione dei reati predatori, hanno intercettato e controllato, lungo la Via Provinciale per Renno, un furgone con a bordo due persone.

Gli accertamenti avviati dai militari hanno consentito di verificare che il rame contenuto nel vano di carico del veicolo, per un peso complessivo di circa 4 quintali, era quello asportato la sera precedente da un garage di Lama Mocogno.

Il metallo è stato posto sotto sequestro e successivamente restituito al legittimo proprietario e le due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Modena per il reato di ricettazione e porto abusivo di strumenti atti allo scasso.