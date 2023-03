Fugge al posto di blocco, multato per 9.500 euro e denunciato per tre reati

La Polizia Locale di Carpi ha denunciato un 52enne residente in città per i reati di per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico e guida in “stato d’ebbrezza sintomatico”. L’uomo è accusato di non essersi fermato a un controllo stradale degli agenti, che lo hanno pertanto inseguito e raggiunto dopo diversi minuti, bloccando il suo veicolo con auto di servizio.

Il conducente è risultato circolare su un veicolo sprovvisto di revisione, essere sprovvisto di patente di guida da quattro anni, e avrebbe rifiutato l’alcool test. Da qui la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per i reati citati, il fermo e sequestro dell’autovettura, e sanzioni per oltre 9.500€ a causa di cinque infrazioni al Codice della strada contestate.