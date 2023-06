Forza un armadietto all'ospedale e ruba un portafogli, arrestato al "Ramazzini"

Nella mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi hanno tratto in arresto un 27enne per furto aggravato. Il ragazzo è stato bloccato in flagranza all'Ospedale "Ramazzini".

Come ricostruito, dopo essersi sottoposto ad una visita medica presso l'ospedale, il giovane ha forzato un armadietto in uso ad una infermiera e ha asportato un portafogli. Un fatto che non è passato inosservato: l'arrivo della pattuglia dell'Arma ha permesso di bloccare subito il ladro.

Per il 27enne sono scattate le manette, mentre la refurtiva è stata riconsegnata sul posto. Dopo una notte in cella, è stato giudicato stamattina in tribunale con rito direttissimo.