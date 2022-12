Ladro messo in fuga, la Polizia lo intercetta su una bici in tangenziale (contromano)

Intorno all'1.30 della scorsa notte è entrato in funzione l’allarme antintrusione, tele-collegato con la Centrale Operativa della Questura, di un esercizio commerciale situato in zona Torrazzi, nei pressi della uscita 5 della tangenziale di Modena. La Centrale Operativa ha immediatamente allertato le Volanti sul territorio che si sono portate in zona.

Gli agenti hanno fatto uno strano incontro: hanno infatti intercettando un uomo che stava percorrendo la tangenziale in contromano a forte velocità in sella ad una bicicletta, come se fosse in fuga. Ritenendo sospette, per le circostanze di luogo e tempo, sia la presenza che il comportamento dell’uomo, una Volante ha proceduto a fermarlo e ad identificarlo, mentre l’altra si è portata presso l’esercizio commerciale dove era scattato l'allarme.

Qui era già presente il titolare, che aveva di fatto sorpreso all’interno della propria attività un uomo che si si era introdotto nel locale attraverso una finestra con apertura orizzontale, non chiusa completamente, che dava sulla tensostruttura esterna, i cui nodi di bloccaggio erano stati slacciati. Il malvivente aveva poi tentato di asportare nove bottiglie di vino, che aveva posizionato su un tavolino esterno.

L'attivo del titolare aveva però interrotto la razzia e il criminale si era dato alla fuga in sella ad una bicicletta, imboccando la tangenziale. Si trattatava ovviamente dello straniero intercettato poco prima dagli agenti.

Da accertamenti è risultato che il 39enne era anche destinatario di un ordine di carcerazione per il quale deve espiare una pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione. Al termine degli adempimenti di rito è stato, pertanto, portat presso il carcere di Sant'Anna. Per quanto riguarda invece l'incursione nel locale, è stato denunciato a piede libero per il reato di tentato furto aggravato in esercizio commerciale.