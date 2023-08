Carta rubata al supermercato, 27enne arrestata mentre preleva al bancomat

Nella tarda mattinata di ieri, 17 agosto, i Carabinieri della Tenenza di Vignola sono riusciti a porre rimedio in tempi rapidi ad un furto che si era verificato in città. Durante un servizio di controllo del territorio, infatti, una pattuglia ha notato una donna che stava effettuando un prelievo ad uno sportello bancomat. Ai militari non è passato inosservato il particolare che la giovane, dopo averli visti avvicinare, in maniera repentina ha tentato di nascondere il contante appena prelevato.

I Carabinieri, dopo averla identificata, hanno accertato che la carta utilizzata per il prelievo era intestata ad un’altra persona e che era il provento di un furto, consumato poco prima all’interno di un supermercato del posto. La vittima si era nel frattempo presentata presso la Tenenza di Vignola per formalizzare la denuncia di furto.

La 27enne era riuscita a prelevare la somma in contanti di 1500 euro, che fortunatamente sono stati restituiti tutti quanti alla titolare della carta. La giovane è stata tratta in arresto per l’indebito utilizzo dello strumento di pagamento, anche se non è stato al momento possibile imputare direttamente a lei il furto della tessera.