La Polizia sventa un furto in farmacia, due stranieri avviati all'espulsione

Lo scorso mercoledì, 9 agosto, la Polizia di Stato ha sventato un tentativo di furto ed emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale a carico di due cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale.

Nella notte di mercoledì venivano segnalati alcuni individui che stavano tentando di sollevare la saracinesca posta a protezione dell’ingresso di una farmacia di Mirandola. La volante della Polizia di Stato, giunta prontamente sul posto, riusciva a bloccare i due e ad accompagnarli presso il locale Commissariato.

A seguito degli ordinari accertamenti, i due uomini risultavano senza fissa dimora ed irregolari sul territorio nazionale, motivo per il quale veniva redatto e notificato a carico di entrambi decreto di espulsione emesso dal Prefetto e ordine del Questore di allontanamento dal territorio italiano. Inoltre, venivano entrambi deferiti alla Procura per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ex art. 10 bis Testo unico sull’immigrazione.