Sabbia come souvenir della vacanza in Sardegna, multa per due modenesi

Due turisti modenesi sono fermati dall'Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna, mentre si stavano imbarcando dal porto di Olbia, diretti a Livorno. Per i due è scattata una sanzione, dopo che nel loro bagaglio sono stati trovati undici barattolini contenenti sabbia.

Capriccioli, la spiaggia del Principe, Lu Impostu, Cala Brandinchi, Liscia Ruja, Romazzino, Grande Pevero e altre ancora, per un totale di 11 spiagge visitate durante la vacanza in Gallura. Un souvenir proibito, come prevede la normativa. InSardegna, in particolare, c'è una legge regionale molto severa, che proibisce di prelvare sabia, sassi o altri elementi come piante e conchiglie, oltre ovviamente a qualsiasi animale. Sono previste sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro.

I due turisti sono stati segnalati alla sezione operativa di Olbia dell'Agenzia delle Dogane che prenderanno in mano il caso per la multa che dovrà essere pagata.