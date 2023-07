Smontano e rubano gli stemmi dalle auto, denunciati quattro giovanissimi

Durante la notte di mercoledì scorso, 12 luglio, la centrale operativa della Polizia è stata avvisata di un furto che stava andando in scena in via Labriola, a Carpi. Un gruppetto di ragazzini, infatti, era stato notato mentre cercava di forzare le portiere di alcune auto in sosta ed era stato visto smontare dai veicoli gli stemmi metallici delle case automobilistiche.

Una Volante del Commissariato di Polizia di Carpi, insieme ad una pattuglia del Radiomobile della Compagnia Carabinieri, si è portata in via Labriola, ma i ladri si erano appeni dati alla fuga.

Sono quindi iniziate le ricerche che hanno permesso di individuare il gruppetto di ragazzi non troppo distante dal luogo del furto, in via Pezzana. I giovanissimi corrispondevano alle descrizioni fornite da un testimone e in effetti sono stati trovati in possesso di diversi stemmi. Il maggiorenne dei quattro, un 18enne, aveva con sé un coltellino, motivo per il quale è stato deferito alla Autorità Giudiziaria anche per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Tutti quanti sono stati denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato, il maggiorenne alla Procura di Modena e i tre minorenni al Tribunale loro dedicato.