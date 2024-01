Numerosi giovani stranieri con coltelli e droga: i controlli dei Carabinieri a Modena

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, in questi giorni, hanno effettuato controlli nella zona della Stazione, viale Crispi, piazzale Natale Bruni e parco Ducale Estense, finalizzati alla prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti e altri reati di strada.

Nel corso di tali attività, nella serata del 21 gennaio, all’intero di questo parco Ducale Estense hanno controllato un cittadino extracomunitario 22enne, che si aggirava con fare sospetto. Durante il controllo, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico che occultava all’interno di un marsupio, nonché di una dose di hashish. Quanto rinvenuto è stato posto in sequestro e la persona è stata denunciata per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e segnalata amministrativamente alla locale Prefettura.

Nella serata di ieri, in questa via Muratori, i militari hanno fermato un’autovettura il cui conducente 24enne è stato trovato in possesso di quasi 20 grammi di hashish e della somma contante di 400 euro circa. L’interessato è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un successivo controllo, in questa strada Saliceto Panaro, hanno proceduto al controllo di due giovani stranieri 20enni, anch’essi trovati in possesso di alcuni grammi di cocaina e un bilancino di precisone. Uno dei due, inoltre, era munito di un coltello a serramanico di porto vietato. Entrambi sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, il possessore del coltello anche per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Infine, in San Felice sul Panaro, una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, ha proceduto al controllo di una 21enne trovata in possesso di circa 3 grammi di hashish. La sostanza è stata posta in sequestro e la giovane è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura di Modena.