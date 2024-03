Incendio a Castelvetro: autorimessa condominiale distrutta dalle fiamme

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Questa mattina verso le ore 7.30 i vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti a Castelvetro in via Pascoli per domare le fiamme che si sono sviluppate all'interno di una autorimessa condominiale.

Nell'incendio è andata distrutta una autovettura e si sono determinati danni da fumo e temperatura tali da dover interdire all'utilizzo il piano interrato.

Non si sono fortunatamente riscontrato feriti o vittime. Sul posto vicesindaco e Carabinieri di Castelvetro.