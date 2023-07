In fiamme un camion di batterie al litio, indagini ambientali in corso

Poco dopo le ore 9 di questa mattina il rimorchio di un autoarticolato ha preso fuoco mentre transitava lungo la Provinciale 7 (via Santi) alla periferia di Concordia sulla Secchia Insieme al mezzo è bruciato anche il carico di RAEE, in particolare batterie al litio, mentre la motrice e il conducente non hanno riportato conseguenze. Una colonna di fumo nero ha invaso il cielo nella Bassa, con diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte sul posto.

Visto il particolare carico, sono stati impiegati tutti e tre i distaccamenti della Bassa con tre APS e tre ABP, in più ABP da Modena. L'intervento è proseguito fino a metà pomeriggio, comportando la chiusura della strada e la deviazione del traffico.

Dopo lo spegnimento del rogo, è stato necessario procedere al recupero del camion e del delicato carico, che è andato distrutto.

I tecnici di Arpae si sono portati sul posto per effettuare le analisi ambientali, alla luce dei fumi tossici che si sono levati in aria.