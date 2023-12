Incendio nell'ex cantina, forse a causa di abusivi. Preoccupazione a Castelfranco

Non è sfuggito a diversi cittadini di Castelfranco Emilia il denso fumo nero che si è levato ieri mattina dalla "torre" della ex Cantina di Bazzano, l'edificio abbandonato di via Vittorio Veneto a ridosso della linea ferroviaria che da diversi anni si trova in stato di abbandono. All'interno dell'edificio di forma circolare si è sviluppato un incendio, che è stato fortunatamente domato dai Vigili del Fuoco prima che potesse causare danni strutturali.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo, ma si presume che l'innesco possa essere stato causato dalla presenza di abusivi all'interno dell'edificio. L'ex cantina è infatti da tempo meta di sbandati, ma anche di gruppetti di ragazzi del posto. Una situazione che i residenti hanno più volte segnalato alle autorità. Nonostante i sigilli apposti in passato, qualcuno ha comunque trovato modo di accedere alla struttura, probabilmente utilizzandola anche come bivacco nel corso degli ultimi mesi.

L'incendio di ieri non ha avuto conseguenze per le persone e - come detto - ricadute contenute sull'edificio abbandonato, ma chiaramente quanto accaduto ha destato allarme e preoccupazione.

Timori che sono strettamente connessi anche ad un altro rischio concreto che aleggia su quella struttura. Non tanto nella "torre", quanto nel capannone adiacente, sono presenti infatti lastre di cemento-amianto. L’Osservatorio Nazionale Amianto, attraverso il presidente Ezio Bonanni e il referente locale Mirko Zanoli, aveva presentato una segnalazione la scorsa estate, evidenziando dopo un sopraluogo come fossero presenti lastre danneggiate nella copertura del tetto.

Una situazione peggiorata dal maltempo di inizio luglio, a seguito del quale è stato effettuato un sopralluogo di verifica di concerto con la proprietà, l’AUSL e ARPAE, per verificare lo stato delle coperture e la loro composizione. "Dopo l’esito positivo di ARPAE, relativo alla presenza di amianto, nella copertura dell’edificio adiacente a quello che oggi è stato interessato da incendio, la proprietà sta programmando l’intervento di bonifica - ha evidenziato il sindaco Gargano - E’ una situazione di cui siamo a conoscenza e che stiamo tenendo monitorata con grande attenzione. Nonostante l’incidente di oggi non abbia interessato direttamente la struttura che presenta la copertura con presenza di amianto, ciò non toglie che si debba arrivare a una messa in sicurezza dell’area in tempi brevi, motivo per cui i contatti con la proprietà sono costanti e tuttora in corso per individuare la soluzione più idonea e percorribile".