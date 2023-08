Esplode il forno in un'azienda, due feriti a Modena Est

Questa mattina intorno alle ore 10:00 si è verificato un gravissimo incidente presso l'azienda Carrozzeria San Lazzaro di Strada Curtatona, adiacente a via Emilia Est, in zona Fossalta. Dalle prime informazioni raccolte sul posto pare che l'esplosione di un forno abbia causato due feriti gravi tra i lavoratori, oltre a seri danni alla struttura.

Sul posto sono accorsi in forze i soccorritori: i Vigili del Fuoco sono attivi con diverse squadre per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza i locali. I pompieri, con l'aiuto degli altri dipendenti, hanno fatto uscire i feriti che sono stati affidati al 118. Uno di loro sarebbe particolarmente grave. E' stata fatta intervenire anche l'eliambulanza che è atterrata accanto a via Emilia. Dei due feriti uno risulta essere in gravi condizioni ed è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale di Parma, l'altro avrebbe riportato ferite più lievi ed è stato trasportato in ambulanza all'Ospedale di Baggiovara e non sarebbe in pericolo di vita. Il 118 ha preso anche in carico alcuni dei lavoratori che avrebbero inalato fumo all'interno dell'azienda.

Le operazioni sul posto sono coordinate da Polizia e Carabinieri. Sul posto anche la Polizia Locale per gestire la viabilità sulla via Emilia ++ Seguiranno Aggiornamenti ++