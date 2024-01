Appartamento in fiamme a Mirandola, una persona intossicata

Erano circa le 22.30 di ieri sera quando i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un incendio che si era sprigionato all'interno dei una palazzina di Mirandola, al civico 4 di viale della Favorita. A bruciare è stata la camera da letto di un appartamento posto al terzo piano dello stabile.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di San Felice, quella dei volontari di Mirandola, insieme all'autoscala da Modena.

Nelle operazioni di spegnimento è stata soccorsa una persona, residente nell'appartamento coinvolto, poi affidata alle cure del 118 e portata al pronto soccorso per accertamenti.

Le operazioni di spegnimento, durate fino all'una e mezza di notte, hanno coinvolto in totale 12 pompieri tra permanenti e volontari e quattro mezzi. Sul posto anche i carabinieri e il 118. Sono state evacuate una ventina di famiglie lì residenti, che hanno potuto far rientro in casa solo a tarda notte